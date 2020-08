Viabilità: rami non sicuri lungo ciclabile viale Apua, intervento programmato per giovedì 20 agosto

Rami non sicuri lungo la pista ciclabile del viale Apua. E’ programmato per giovedì 20 agosto l’intervento di manutenzione del verde nel Viale Apua, nel tratto compreso da Via 1° Maggio a Via Olmi, che richiederà l’utilizzo di una piattaforma e di un moviere. Sono 8 i rami finiti sotto la lente di ingrandimento del Comune di Pietrasanta che dopo abbattimento di un albero considerato a rischio caduta la scorsa settimana, vuole prevenire altre situazioni di potenziale pericolo per i cittadini e ciclisti.

Per questa ragione l’accesso alla ciclopista, nel tratto interessato, non sarà consentito dalle ore 07.00 alle ore 10.00 del giorno 20.08.2020.