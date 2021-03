Viabilità: Piazza Antonio Gramsci (piazza Stazione), senso unico alternato per consentire accesso alla stazione

PIETRASANTA – Per consentire l’attività cantieristica per la riqualificazione di piazza Carducci con intervento di totale rifacimento della medesima, intervento inserito nel piano triennale dei lavori pubblici approvato dalla Giunta Comunale, a partire dalle ore 07,00 di lunedì 22/03/2021 e comunque dall’avvenuto completamento del dispositivo segnaletico, per tutta la durata del cantiere salvo revoca, viene istituito il seguente provvedimento di viabilità: senso unico alternato in Piazza Antonio Gramsci (Piazza Stazione) per consentire l’accesso alla Stazione stessa con obbligo ai veicoli in uscita in direzione Nord verso Via Caduti nei Lagher Nazisti di dare la precedenza nel senso unico alternato.