VIABILITA’ PIANA: da domani 9 aprile al 29 maggio chiuso un tratto della sp 36 ‘dei Biagioni’, ad Altopascio, per lavori alla condotta delle acque pubbliche

Sarà interdetta al traffico di tutti i veicoli da domani, giovedì 9 aprile al 29 maggio, la strada provinciale n. 36 ‘dei Biagioni’, nel comune di Altopascio, dall’intersezione con la via comunale dei Ferranti alla rotatoria con via delle Spianate e via Sibolla: dal km 0 al km 0+390.

La Provincia di Lucca, infatti, ha autorizzato i lavori che saranno effettuati dalla ditta ‘Varia Costruzioni’ e relativi ai nuovi allacci per conto di Acque spa dell’acquedotto pubblico. Un tipo di intervento che può essere compiuto solo a transito interdetto.

Sarà cura della ditta incaricata installare l’apposita segnaletica in prossimità del cantiere stradale per le indicazioni relative alla viabilità alternativa.