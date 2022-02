Viabilità, nuove modifiche su via Unità d’Italia-svincolo aut. Versilia

Nuove modifiche alla circolazione stradale su via Unità d’Italia, in corrispondenza della rotatoria e degli svincoli d’accesso al casello autostradale Versilia, per lunedì 7 e martedì 8 febbraio, dalle 7,30 alle 18,30.

Istituito il divieto di transito nel tratto di rotonda che consente ai veicoli provenienti da Forte dei Marmi di invertire il senso di marcia o accedere all’autostrada.

Senso unico alternato nel tratto di via Unità d’Italia in corrispondenza della rotatoria per l’ingresso al casello Versilia.

Divieto di transito sulla carreggiata riservata al senso unico di marcia verso Forte dei Marmi, divisa in due corsie di cui una per il solo accesso all’autostrada.

Deviazione del traffico da e per Forte dei Marmi, per l’accesso al casello Versilia da entrambe le direzioni di marcia, mediante utilizzo di apposito bypass.

Queste variazioni sono legate agli interventi, in fase conclusiva, su via Pisanica, degli Olmi e Unità d’Italia, per migliorare la circolazione stradale comunale e realizzare un nuovo cavalcavia autostradale.