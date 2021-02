Viabilità: intervento alla Croce Rossa Strettoia, dal 22 al 23 febbraio istituito senso unico alternato

Per consentire il ritiro dei rifiuti presenti all’interno dello stabile di proprietà della Croce Rossa Italiana dal giorno 22/02/2020 al giorno 23/02/2020, in orario 10,00 – 17:00, viene istituito senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o in alternativa da movieri, per consentire l’occupazione di suolo pubblico per una lunghezza di mt. 11,00 ed una larghezza di mt. 02,50 davanti al civico 12 di Via Casone con una automezzo.