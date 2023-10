VIABILITA’ GARFAGNANA – si riasfalta la carreggiata del ponte del Fogliaio sulla sp n. 39 di Vergemoli

Ordinanza della Provincia che prevede la chiusura del ponte dalle 14.30 alle 21.00 dei venerdì 13 ottobre

VIABILITA’ GARFAGNANA – si riasfalta la carreggiata del ponte del Fogliaio sulla sp n. 39 di Vergemoli

Praticamente conclusi i lavori di manutenzione straordinaria della struttura

su cui l’ente di Palazzo Ducale ha investito 630 mila euro

Ultimo step di lavori, prima della riapertura definitiva, del Ponte del Fogliaio, nei pressi della diga Enel di Trombacco, sulla strada provinciale n. 39 di Vergemoli, nel comune di Fabbriche di Vergemoli.

La Provincia di Lucca, infatti, ha emanato un’ordinanza di interdizione del transito veicolare per venerdì prossimo, 13 ottobre, per consentire alla ditta appaltatrice (Gino Guidi spa) di svolgere i lavori di impermeabilizzazione dell’impalcato e il successivo intervento di posa in opera del nuovo manto di asfalto sulla carreggiata.

L’ordinanza provinciale prevede, quindi, la chiusura al transito per tutti i veicoli sul ponte a partire dalle 14.40 di venerdì 13 fino alle 21.00 dello stesso giorno.

Tutto il traffico veicolare medio leggero, compresi i mezzi di soccorso, saranno deviati sulle strade comunali di Molazzana, Brucciano, Calomini e Vergemoli.

L’intervento previsto venerdì, di fatto conclude i lavori di straordinaria manutenzione avviati dalla Provincia lo scorso maggio. Lavori su cui l’ente di Palazzo Ducale ha investito 630mila euro di risorse che hanno riguardato soprattutto il ripristino degli elementi strutturali e la sistemazione delle parti ammalorate in calcestruzzo. Il ponte era stato completamente chiuso al transito dal 18 al 25 settembre per consentire i lavori alla soletta dell’impalcato ed è stato poi riaperto al traffico.

Quest’ultima chiusura – limitata a poche ore nel corso della giornata di venerdì 13 ottobre – prelude quindi alla riapertura definitiva dello storico ponte costruito in cemento armato nel 1954 e che era già stato oggetto di lavori di messa in sicurezza da parte della Provincia nel 2018.

FOTO: un’immagine di qualche settimana fa scattata con il drone durante la fase di restauro della struttura