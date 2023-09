VIABILITA’ GARFAGNANA – chiuso al transito per una settimana il ponte del Fogliaio sulla sp n. 39 di Vergemoli

L’ordinanza della Provincia scatta lunedì 18 fino a domenica 24 settembre compresa

Dal 25 settembre al 1 ottobre transito consentito solo ai veicoli di massa inferiore a 3,5 t

In corso l’intervento di manutenzione iniziato a maggio per un investimento di 630 mila euro

Scatterà lunedì 18 settembre, e durerà una settimana, la chiusura al transito del Ponte del Fogliaio, nei pressi della diga Enel di Trombacco, sulla strada provinciale n. 39 di Vergemoli, nel comune di Fabbriche di Vergemoli. La Provincia di Lucca, infatti, ha emanato un’ordinanza di interdizione del transito veicolare per consentire l’avanzamento dei lavori di straordinaria manutenzione cominciati lo scorso maggio.

Il ponte sarà chiuso totalmente ai veicoli dalle 7.00 di lunedì fino alla mezzanotte di domenica 24 settembre. A partire dalla mezzanotte di lunedì 25 settembre fino al 1 ottobre il ponte verrà riaperto al transito esclusivamente ai veicoli leggeri con massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate.

La struttura, lo ricordiamo, è oggetto di un intervento di ripristino degli elementi strutturali e, nei prossimi giorni, il cronoprogramma del cantiere, prevede il rifacimento integrale dell’estradosso della soletta dell’impalcato che pertanto non può essere occupato dei veicoli in transito.

La chiusura è stata concordata dalla Provincia di Lucca con la ditta esecutrice Gino Guidi spa insieme con il Comune di Fabbriche di Vergemoli ed Enel Green Power per ottimizzare i tempi dei lavori riducendo il più possibile i disagi. Il cantiere, infatti, opererà con turni di lavoro continuativi h24, mentre la viabilità alternativa (valida anche per i mezzi di soccorso) è rappresentata dalle strade comunali di Molazzana, Calomini e Vergemoli. Nel periodo di chiusura del ponte del Fogliaio, il Comune di Fabbriche di Vergemoli curerà il trasporto degli alunni verso le scuole servendosi delle strade comunali alternative.

Costruito in cemento armato nel 1954 il ponte del Fogliaio evidenziava i segni del tempo e alcune parti ammalorate che negli anni scorsi hanno indotto la Provincia ad emanare ordinanze di limitazione del transito dei mezzi e ad effettuare alcuni primi lavori di messa in sicurezza nel 2018.

Dallo scorso maggio è in corso un intervento di manutenzione straordinaria (con un quadro economico di 630mila euro) che ripristina il calcestruzzo ammalorato per tutta la struttura del ponte. La parte dei lavori previsti la prossima settimana, inoltre, consentirà di realizzare una soletta in calcestruzzo alleggerito creando così un nuovo elemento di ripartizione dei carichi stradali; un aspetto importante che consentirà di ripristinarne la portata ai carichi originari.

I lavori complessivi di messa in sicurezza del ponte del Fogliaio dovrebbero concludersi entro il mese di ottobre e, comunque, dopo l’esito positivo delle operazioni di collaudo statico.