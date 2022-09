Viabilità, Fratelli d’Italia: “A Viareggio in via Leonardo da Vinci lavori stradali hanno cancellato la pavimentazione dedicata a non vedenti e ipovedenti”

Viabilità, Fratelli d’Italia: “A Viareggio in via Leonardo da Vinci lavori stradali hanno cancellato la pavimentazione dedicata a non vedenti e ipovedenti”

Fantozzi-Dondolini-Benedusi- Marcucci: “Fatto gravissimo, un intervento eseguito senza alcuna logica: è stata fatta una traccia sulla pavimentazione che arriva fino alla rampa compresa, creando una situazione estremamente pericolosa”

Viareggio 20/09/2022 – “A Viareggio in via Leonardo da Vinci, angolo via Sant’Andrea, si è creata una situazione estremamente pericolosa causata da un intervento stradale eseguito senza alcun tipo di logica: è stata fatta una traccia sulla pavimentazione dedicata a non vedenti e ipovedenti che arriva fino alla rampa compresa, mettendo a rischio incolumità e sicurezza” denunciano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, il consigliere comunale di Viareggio Marco Dondolini, la responsabile provinciale del Dipartimento equità sociale e disabilità Chiara Benedusi ed il responsabile del Dipartimento tutela del territorio Christian Marcucci.

“Chi autorizza tali lavori dovrebbe sapere che il sistema Loges (Linea di Orientamento Guida E Sicurezza) è costituito da superfici dotate di rilievi appositamente creati per essere percepiti sotto i piedi -sottolineano gli esponenti Fdi– Tale sistema nasce per consentire a non vedenti ed ipovedenti l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo. E’ un sistema che consente di muoversi in totale autonomia e sicurezza e si basa su messaggi tattili impressi sulla superficie, percepiti attraverso il contatto con il piede e con la punta del bastone, che orientano la marcia del disabile visivo. L’amministrazione e chi ha eseguito i lavori dovevano ben sapere che, una volta eseguito l’intervento, andava subito ripristinata la pavimentazione creata specificamente per le persone con disabilità. Lo scempio è stato segnalato al vicesindaco e assessore ai lavori pubblici per richiedere un ripristino celere così da garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone non vedenti e ipovedenti”.