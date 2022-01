Viabilità, Fantozzi-Martinelli (Fdi): “Limitare la velocità delle auto su via Ludovica e realizzare un parcheggio.

Sopralluogo, stamani, dei due consiglieri nella frazione di Sesto a Moriano. !I residenti procederanno ad una raccolta firme che ci consegneranno per protocollarla in Comune”

Lucca 08/01/2021 – Su sollecitazione dei residenti, il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli, stamani hanno effettuato un sopralluogo nella frazione di Sesto a Moriano. I due consiglieri proseguono così il loro tour sul territorio fatto di ascolti, incontri e sopralluoghi.

“I residenti di Sesto a Moriano chiedono, a gran voce, interventi sulla sicurezza stradale per limitare la velocità dei veicoli sulla via Ludovica. Hanno chiesto con urgenza anche la realizzazione di un parcheggio al servizio del quartiere a causa della grave carenza di posti auto che rende alquanto difficoltoso parcheggiare. I cittadini procederanno ad una raccolta firme che ci consegneranno e che protocolleremo in Comune a Lucca. Esortiamo l’amministrazione comunale ad ascoltare i residenti visto che la sicurezza stradale è un tema che non ha colore politico” dichiarano Fantozzi e Martinelli.