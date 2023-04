Viabilità, Fantozzi (Fdi): “Variante Pisanica, il sottosegretario Bignami effettuerà un sopralluogo e gli consegneremo il progetto per il completamento della strada”

Dopo la visita del ministro, anche il sottosegretario a Infrastrutture e Trasporti arriverà nei prossimi giorni a Pietrasanta per sostenere il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Simoni

Pietrasanta 18/04/2023 – “Porteremo il sottosegretario a Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami a fare un sopralluogo per toccare con mano quanto sia importante il completamento della variante Pisanica, che è stata realizzata in due parti, finanziate da fondi ministeriali, ma non collegate tra loro. Si tratta di un’opera incompiuta, che va urgentemente completata anche per dare un senso ai fondi ministeriali già spesi. Si tratta di un’opera fondamentale che metterà in comunicazione tutta l’alta Versilia, un’opera che eliminerà il traffico pesante dal centro storico di Pietrasanta, che permetterà una viabilità più leggera in tutte le altre parti del territorio” annuncia il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi spiegando che nei prossimi giorni il sottosegretario a Infrastrutture e Trasporti arriverà a Pietrasanta per sostenere il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Massimiliano Simoni.

“Faremo vedere al sottosegretario Bignami anche il tratto di Aurelia per il quale sono già intercorsi colloqui con Anas per completare due rotatorie ed un sottopasso, nevralgici per mettere in sicurezza anche il tracciato che conduce all’ospedale -sottolinea Massimiliano Simoni, candidato sindaco di Pietrasanta per Fratelli d’Italia-. Entrambe le rotatorie si trovano sulla via Aurelia: una all’intersezione con via Astoria al confine con il comune di Camiore, l’altra all’intersezione con via Tremaiola. Distano 300 metri l’una dall’altra e tra le due rotatorie si vorrebbe realizzare un sottopasso alla via Aurelia”.