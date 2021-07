Viabilità estiva: in vigore da oggi la ZTL nella Valle del Serra

È in vigore da oggi, giovedì 1 luglio, la ZTL diurna di via Monte Altissimo. Come ogni anno, il provvedimento punta a regolare i flussi di visita nella Valle del Serra, tutelare la sicurezza dei frequentatori e dei residenti, garantire il transito dei veicoli autorizzati e promuovere fra i turisti un approccio in sicurezza, consapevole e rispettoso dei luoghi.

Le limitazioni al passaggio dei veicoli e la conferma del divieto assoluto di sosta sulla carreggiata (sempre vigente in questo tratto di strada) sono valide ogni giorno dalle 9:00 alle 19:00 fino a domenica 12 settembre ed interessano il tratto stradale compreso fra la località Desiata e il bivio per la località la Polla, nella frazione di Azzano. Valgono per tutti ad eccezione delle seguenti categorie: residenti e domiciliati nella frazione di Azzano (per domiciliati si intendono le persone regolarmente alloggiate nel periodo di vigenza della ZTL) muniti di un contrassegno predisposto dal Comando della Polizia Municipale di Seravezza e da ritirare presso la Pubblica Assistenza di Azzano; proprietari o comunque possessori di terreni nell’area oggetto del provvedimento che, peraltro, possono sostare solo in aree esterne alla stessa, esponendo il contrassegno predisposto dal Comando della Polizia Municipale di Seravezza, da ritirare presso il Comando stesso; guide alpine, guide Parco, guide canyoning di cui al disciplinare per la promozione turistica sostenibile dell’area, esponendo il contrassegno predisposto dal Comando della Polizia Municipale di Seravezza, da ritirare presso il Comando stesso; veicoli a servizio dei portatori di handicap (solo transito, con divieto di sosta sia sulla carreggiata sia nelle aree esterne); mezzi di soccorso e delle forze di polizia, nonché veicoli adibiti a pubblico servizio. Il Comando della Polizia Municipale ha facoltà di autorizzare al transito ulteriori soggetti che, per motivi di lavoro o altra rilevante ragione, devono recarsi presso la frazione di Azzano.