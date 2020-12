Viabilità: disco orario nelle piazze Matteotti e Pellegrini e Querceta per facilitare il commercio

Da domani, venerdì 18 dicembre, la sosta delle auto nelle piazze Matteotti e Pellegrini, nel centro di Querceta, sarà regolata da disco orario. La limitazione sarà di un’ora e varrà nelle fasce 9-12 e 15-19 nei soli giorni feriali. La sosta resterà gratuita, com’è in tutte le aree pubbliche di parcheggio del Comune di Seravezza. La decisione è stata presa dalla Giunta municipale su indicazione degli assessorati alle attività produttive e polizia municipale.

«Per piazza Matteotti si tratta di un ripristino, visto che il disco orario già esisteva ed era stato sospeso per l’emergenza Covid; per piazza Pellegrini è invece una novità che introduciamo in via sperimentale», spiegano la vicesindaco Valentina Salvatori e l’assessore Dino Vené. «Confrontandoci con i commercianti, è emersa da parte loro la necessità di rendere più fluida la sosta, facilitando la ricerca di un parcheggio a coloro che vengono in centro per sbrigare commissioni o fare acquisti, soprattutto negli orari di apertura delle attività e in questo periodo prenatalizio. Abbiamo quindi deciso di istituire il disco orario nelle due piazze limitatamente alle ore diurne lasciando libera la sosta nelle strade limitrofe. Ci sembra un buon compromesso fra le esigenze dei commercianti e quelle dei residenti, con i quali resta sempre massima la nostra disponibilità all’ascolto e al confronto».