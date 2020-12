► In merito a questo smottamento avvenuto lungo la SP32, pochi km sotto l’abitato di Pescaglia (Loc. Le Prata), si comunica che la Provincia di Lucca ha temporaneamente istituito un senso unico alternato per percorrere in sicurezza il tratto interessato.. A breve verranno effettuati alcuni interventi che consentano di ridurre il rischio, in attesa di reperire le risorse per un intervento risolutivo.