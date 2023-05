VIABILITA’ – cominciati i lavori sulla sp 38 a Debbia (Coreglia) per consolidare e mettere in sicurezza alcuni tratti della provinciale

La Provincia investe 974 mila euro per interventi in due tratti

Sono cominciati in questi giorni i lavori della Provincia per il consolidamento di movimenti franosi sulla Sp38, in località ‘Debbia’, nel comune di Coreglia Antelminelli che impegnano l’ente di Palazzo Ducale per quasi 1 milione di euro di investimento (974 mila per la precisione) per la sicurezza stradale.

Ne dà notizia il consigliere provinciale Patrizio Andreuccetti, titolare della delega sulle infrastrutture della zona, il quale sottolinea “il continuo e diffuso impegno della Provincia sulle strade della Mediavalle e della Garfagnana per adeguare e innalzare i livelli di sicurezza della viabilità di competenza. Stiamo investendo molto in questo settore e continueremo a farlo per migliorare sempre di più la situazione della viabilità pedemontana e montana che è quella più soggetta a deteriorarsi anche per motivi climatici”.

I lavori si sono resti necessari a seguito dell’avanzamento dello stato di deterioramento che la carreggiata e il muro di controripa hanno subito negli anni a conseguenza della mancata regimazione delle acque superficiali e dello scorrimento e infiltrazione delle stesse nei terreni a valle della carreggiata, con conseguente distacco di movimenti franosi.

L’intervento appena avviato dalla ditta incaricata prevede il consolidamento della carreggiata con opere da realizzare sia a monte del muro di controripa esistente, sia sul limite di valle della carreggiata. A monte è prevista la costruzione di una berlinese di micropali con doppia fila di tiranti subito alle spalle del muro esistente. Sul lato di valle della carreggiata, invece, il progetto prevede la costruzione di una paratia formata con micropali verticali e inclinati che garantiscono stabilità alla sede stradale.

Ulteriori lavori in programma riguarderanno l’allargamento della sede stradale e la risagomatura della carreggiata per garantire il corretto deflusso delle acque superficiali e una serie di opere di manutenzione del muro in pietrame di monte che verrà consolidato.

In un altro tratto della stessa strada provinciale le opere previste riguarderanno la stabilizzazione della carreggiata e del versante a valle della stessa tramite opere di bioingegneria, si procederà inoltre al ripristino del pendio effettuato con la posa di terreno vegetale collegato superficialmente con rete in fibra naturale ancorata al sottofondo. Sarà costruita una ‘palificata viva’ in doppia parete a circa 15 metri dal limite della carreggiata.

A completare i lavori di consolidamento sono previsti interventi di regimazione delle acque superficiali con l’installazione di canalette in acciaio ondulato tipo “finsider” e la realizzazione di una nuova zanella stradale. Nel tratto in questione sarà poi installato un guard rail di protezione.

Il cantiere, in base al capitolato di appalto, dovrebbe rimanere aperto per 245 giorni, senza particolari disagi per la viabilità sulla sp 38.