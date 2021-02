Viabilità: cantiere Piazza Carducci, sospensione APU in Piazza Duomo e modifiche alla viabilità

Per consentire l’intervento di totale rifacimento di Piazza Carducci inserito nel piano delle opere triennale il Comune di Pietrasanta informa che è stata emessa una ordinanza che prevede la sospensione dell’Apu (Area Pedonale Urbana) di Piazza Duomo compresa nel prolungamento ideale di via Stagio Stagi da vicolo Rabbaioli fino a via Barsanti e trasformazione in Zona a Traffico Limitato; sospensione dell’APU di via Barsanti nel tratto compreso tra piazza Duomo e vicolo Lavatoi e trasformazione in Zona a Traffico Limitato e conseguente obbligo di svolta a destra per i veicoli in entrata nel centro storico e provenienti da vicolo lavato.