Per consentire l’intervento di asfaltatura e messa in sicurezza di un tratto di via Santini dalle ore 20.00 del 24 febbraio fino alle ore 6.00 del 25 febbraio, sarà chiuso al traffico il tratto di strada tra l’intersezione con la Via N.Sauro e la Via del Castagno. Sarà garantito il raggiungimento alle abitazioni private e passaggio mezzi di soccorso.

Viabilità: asfaltatura tratto via Santini, cantiere in notturna per limitare i disagi

Tutta la cartellonistica di cantiere sarà apposta dalla ditta esecutrice dei lavori regolando la circolazione del traffico così come segue:

– per i veicoli provenienti da Via Sauro, su entrambe le direttrici (Nord – Sud), obbligo di proseguire dritto in direzione Camaiore o Centro Città dalle ore 20,00 del giorno 24/02/21 alle ore 06,00 del giorno 25/02/21;

– deviazione in Via Santini/Castagno, dalle ore 20,00 del giorno 24/02/21 alle ore 06,00 del giorno 25/02/21 per i veicoli provenienti dalla Statale Aurelia, con obbligo di svolta a destra in Via Castagno (direzione Camaiore) e a sinistra in Via Castagno (direzione Termianl Bus – Aurelia Nord);

– per i veicoli provenienti da Via Castagno, obbligo di proseguire dritto in direzione nord verso la SS1Aurelia dalle ore 20,00 del giorno 24/02/21 alle ore 06,00 del giorno 25/02/21.