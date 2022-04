Via Versilia, ultimo atto dei lavori

E’ iniziato con la stesura dello strato di binder, intermedio tra quello base e la parte più superficiale del piano stradale, che sarà in asfalto architettonico, il rifacimento della pavimentazione in via Versilia, ultimo attesissimo atto dei lavori di riqualificazione sul corso principale di Tonfano.

L’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci e i consiglieri comunali Daniele Mazzoni e Antonio Tognini hanno voluto seguire personalmente l’avvio di questa fase che procede in perfetta sincronia con l’installazione della nuova illuminazione e la posa delle piastrelle in marmo sui marciapiedi: “La tabella di marcia è serrata – hanno rimarcato gli amministratori – ma la stiamo rispettando, per consegnare alla comunità la nuova via Versilia prima delle festività pasquali. Un grazie, fin d’ora, alla disponibilità delle ditte impegnate nei lavori, attente e pronte a rispondere a ogni nostra sollecitazione”.