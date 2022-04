Via Versilia, prime indicazioni per il suolo pubblico

I titolari delle attività di via Versilia che non rientrano nel settore della somministrazione, per le quali il regolamento attuale prevede l’occupazione di suolo pubblico semestrale, devono ripresentare al più presto la relativa domanda, corredata da planimetria e indicazione dello spazio che intendono impegnare con stand ed espositori. Per le attività di ristorazione, invece, le autorizzazioni permanenti a occupare spazi pubblici, sospese a causa dei lavori appena conclusi, vengono ripristinate in automatico, nelle stesse forme e modalità in cui erano state rilasciate.

Queste le prime decisioni adottate dall’amministrazione comunale di Pietrasanta e rivolte agli esercenti di via Versilia, a Tonfano. “La ‘nuova’ via Versilia sarà un’attrazione e un supporto ulteriore per l’attività anche dei nostri commercianti – ha dichiarato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – che ora possono lavorare in un ambiente più gradevole e ordinato. Ma abbiamo bisogno anche del loro aiuto per mantenerlo tale, perché non siano vanificati i mesi di sacrifici che tutti, ma gli esercenti per primi, abbiamo fatto, durante lo svolgimento dei lavori”.

“L’intervento di riqualificazione ha modificato la disponibilità di spazi esterni – ha sottolineato il vicesindaco e assessore a bilancio e tributi, Stefano Filié – non solo in termini di metri, ma anche come dislocazione lungo il camminamento. Questo significa che, in futuro e insieme alle categorie economiche di zona, ci sarà da fare un ragionamento più ampio ma, nell’immediato, dobbiamo far riferimento ai regolamenti e alle normative vigenti, da bilanciare con il buon senso da parte di tutti e con la ‘fame’ di lavoro che, giustamente, hanno le attività della zona”.

L’impegno, da parte del Comune, è a esaminare le nuove domande per il suolo pubblico nel minor tempo possibile. Inoltre, nelle prossime ore sono già stati messi in agenda alcuni incontri con i rappresentanti delle categorie economiche di via Versilia.