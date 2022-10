Via Tonfano, iniziata la riasfaltatura del tratto a mare

Sono iniziati, nella mattinata di lunedì, i lavori di riasfaltatura della parte a mare di via Tonfano, fra l’incrocio con via Tremaiola e la rotatoria d’intersezione con via Catalani, recentemente interessata dall’intervento di Gaia Spa per la sostituzione delle tubature e il completamento degli allacci alla fognatura pubblica.

“Terminate queste operazioni – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – abbiamo potuto concordare il ripristino dell’asfalto sul tratto viario con il gestore del servizio idrico, che ne sosterrà anche le spese e che ringrazio, in particolare nella persona del membro del Cda Simone Tartarini, per l’attenzione e la collaborazione. Fra pochi giorni, quindi, tutta via Tonfano avrà una pavimentazione stradale nuova e sicura, dopo il primo intervento sulla porzione a monte che l’amministrazione comunale ha già effettuato”.

La riasfaltatura di via Tonfano segue a quelle che hanno riguardato, nei mesi scorsi e sempre nella stessa frazione, le vie Tremaiola, Leopardi e Leonardo Da Vinci.