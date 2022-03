Via Romana chiusa per lavori dal 21 al 25 marzo all’Arancio

Il cedimento di un tratto della fognatura sotterranea

ha reso urgenti lavori di messa in sicurezza.

Un improvviso cedimento del condotto di fognatura ha reso necessaria l’apertura di un cantiere per il ripristino delle opere sulla via Romana all’Arancio, nel tratto fra il passaggio a livello e la rotatoria di viale Dante Alighieri. In particolare dalle ore 8.30 di lunedì 21 marzo alle 18.00 di venerdì 25 marzo sarà totalmente chiuso al transito il tratto della via Romana fra l’intersezione con via Gino Arrighi e quella con via Don Innocenzo Lazzeri. Negli stessi giorni via Arrighi sarà percorribile a senso unico solo in direzione nord dall’intersezione con il numero civico 107 a viale Castracani.