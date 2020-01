via libera dalla Provincia ai progetti per l’adeguamento antincendio dell’ISI di Barga e dell’ITCG “Campedelli” di Castelnuovo G.

SCUOLE LUCCHESIA: via libera dalla Provincia ai progetti per l’adeguamento antincendio dell’ISI di Barga e dell’ITCG “Campedelli” di Castelnuovo G.

Con due distinti decreti deliberativi firmati dal presidente Luca Menesini, la Provincia di Lucca ha approvato i progetti definitivi per l’adeguamento alla normativa antincendio e il relativo ottenimento delle certificazione di prevenzione delle scuole superiori ISI di Barga e ITCG “Campedelli” di Castelnuovo Garfagnana.

Ne danno notizia i rispettivi consiglieri provinciali delegati all’edilizia scolastica Patrizio Andreuccetti (per la Mediavalle) e Andrea Carrari (per il territorio della Garfagnana) che esprimono soddisfazione per il via libera a questi interventi che contribuiranno ad innalzare i livelli di sicurezza dei rispettivi plessi scolastici grazie ai contributi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) messi a disposizione degli enti per questo tipo di lavori.

Gli interventi di adeguamento alla normativa consistono, per l’Isi di Barga, dell’adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico e del sistema di illuminazione di sicurezza dei piani seminterrato e primo nonché della palestra; dell’adeguamento della via di fuga interna della palestra, dell’adeguamento dell’impianto antincendio, dell’installazione di nuova cartellonistica, e di lavori alle aule di informatica.

Per il Campedelli di Castelnuovo, invece, i lavori riguarderanno le uscite lato ovest delle scale esterne per favorire il deflusso in caso di emergenza, l’adeguamento delle rampe di accesso all’istituto nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti; l’installazione e il montaggio di porte tagliafuoco con sensori magnetici laterali; la realizzazione di un collegamento idrico per la rete idranti, il completamento della rete di rilevatori di fumo dislocati nell’edificio.

La Provincia è già al lavoro per la predisposizione dei progetti esecutivi a cui seguiranno le relative gare di appalto.

Interventi simili di adeguamento alla normativa antincendio sono già stati approvati per il liceo Barsanti e Matteucci e l’istituto Nautico Artiglio di Viareggio; per l’Itcg Benedetti di Porcari e fanno parte di un pacchetto complessivo di contributi Miur di 325mila euro.