VIA LIBERA DALLA GIUNTA ALESSANDRINI A INTERVENTI PER IL PAESE DI MINAZZANA

Approvati anche i verbali di somma urgenza per i ripristini post nubifragio

SERAVEZZA – Sistemazione dei versanti montani e interventi di somma urgenza, a seguito del nubifragio dello scorso 18 agosto, sono gli ultimi provvedimenti adottati dalla giunta Alessandrini.

Per quanto riguarda la prima voce, la giunta comunale ha approvato il progetto di lavori di messa in sicurezza e sistemazione del versante e dell’infrastruttura viaria a servizio del paese di Minazzana.

L’opera, il cui costo ammonta a circa 55 mila euro, fa parte di una serie di interventi da finanziarsi anche con il concorso economico dell’Unione dei Comuni e prevede il completamento e la sistemazione della strada per il Pianaccio, che verrà adeguata anche con la collocazione di nuovi punti luce.

“Questo intervento – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – è finanziato grazie all’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione 2021 dell’Unione dei Comuni che, assieme agli altri sindaci dell’Unione, abbiamo deciso di destinare a opere di sistemazione dei versanti montani e delle relative infrastrutture. Cogliamo così un obiettivo che ci eravamo prefissi nel programma di mandato, che è quello di consentire ai minazzanesi di raggiungere la parte alta del paese con una strada più sicura e agevole”.

Altro provvedimento adottato dalla giunta, riguarda l’approvazione dei verbali di somma urgenza a seguito del nubifragio del 18 agosto, per un importo complessivo di 504.500 euro.

Si tratta di interventi realizzati con la somma urgenza per fronteggiare situazioni di pericolo e per garantire l’incolumità dei cittadini, consistenti in particolare in lavori di rimozione di piante e detriti, ripristini della viabilità a seguito di smottamenti e caduta di piante, pulizia delle griglie stradali e di sottopassi, messa in sicurezza di fabbricati pubblici.

Tra i lavori eseguiti in somma urgenza, la realizzazione di un tratto di muro di sostegno a seguito del cedimento di parte della scarpata sulla strada comunale della montagna, tra l’abitato di Giustagnana e il bivio di Minazzana; la realizzazione di un muro di sostegno a seguito del cedimento, sulla via della montagna, di un tratto della sotto scarpata sulla strada comunale via Salde, a valle dell’incrocio con via San Genesio. C’è poi la parte relativa ai lavori di ripristino delle coperture e dei canali di sgrondo di Palazzo Rossetti, Palazzo Mediceo e Scuderie Granducali.

Infine, iterventi di ripristino della viabilità, pulizia zanelle, chiaviche di scolo, attraversamenti stradali, rimozione di alberature e rami su tratti della viabilità comunale tra Seravezza capoluogo e il confine con il comune di Stazzema.