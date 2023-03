Via libera alle deroghe per la musica nei locali, ma i commercianti chiedono dialogo

Musica ed eventi dal vivo possono tornare sia a porta dei borghi che in corso garibaldi, ma la decisione della giunta Pardini soddisfa solo in parte gli esercenti che sul tema della movida (e non solo) lamentano una mancanza di dialogo con l’amministrazione comunale.

I commercianti, contrari al provvedimento precedente che identifica come arancioni quelle aree del centro storico in cui non venivano concesse deroghe per i rumori, oggi apprendono con ‘stupore’ – questo il commento di Confcommercio – la notizia della delibera approvata dalla giunta e che prevede il rilascio di tre autorizzazioni in deroga ai limiti acustici riferite ad eventi straordinari. “l’associazione spiega che nei mesi scorsi aveva richiesto ufficialmente per due volte di avere un confronto con il comune in modo da poter concertare nuove regole che tenessero conto anche delle esigenze dei pubblici esercizi”. In un ottica dunque più ampia di regolamentazione della movida in centro storico. Sulla stessa linea anche Confesercenti Toscana Nord che si spinge anche oltre: “ultimamente mancanza una concertazione su questioni che vedono le attività commerciali come soggetti più che interessati. Crediamo che questo provvedimento dovesse essere inserito in un riordino più ampio del regolamento dei pubblici esercizi. L’associazione di categoria si riferisce, tra le altre cose, alla questione della rimozione di sedie e tavoli dopo l’orario di chiusura, regola – spiega – che crediamo debba essere eliminata vista l’impossibilità per molte attività del centro storico di applicarla”. Confcommercio infine, chiede un incontro illustrativo per essere a conoscenza e saper dare informazioni sulle novità normative sulle dereghe acustiche che entreranno in vigore”.