Via i cassonetti gialli, gli indumenti usati potranno essere portati solo nei centri di raccolta comunali

LUCCA – A Lucca cambia il servizio di raccolta degli indumenti usati. Stop ai cassonetti sparsi sul territorio comunale, troppe volte purtroppo diventati luogo di sporcizia e degrado. Gli indumenti potranno essere conferiti solo nei centri comunali di raccolta e nella sede di Sistema Ambiente.

La decisione prende spunto dal termine del contratto con la cooperativa individuata nel 2018 per la raccolta degli indumenti usati, che scade appunto con la fine di settembre. La rimozione degli 86 cassonetti gialli sul territorio è già iniziata.

Gli indumenti, oltre che alla sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti, dovranno quindi essere conferiti nei centri raccolta videosorvegliati di Sant’Angelo in Campo, Pontetetto, Mugnano e Monte San Quirico. Comune e Sistema Ambiente possono contare sulla collaborazione di organizzazioni no profit, come il Centro del Riuso Daccapo, che si sono rese disponibili ad accettare gli indumenti che verranno portati nei centri.