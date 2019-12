VIA FRANCIGENA, AGLI INFOPOINT DEL CONSORZIO IL “PASSAPORTO DEL PELLEGRINO”

VIA FRANCIGENA, AGLI INFOPOINT DEL CONSORZIO IL “PASSAPORTO DEL PELLEGRINO”

Dopo la partnership ufficiale con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, sottoscritta a settembre, il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia diventa punto di distribuzione e timbratura della Credenziale, il “passaporto del pellegrino” che consente un accesso agevolato alle strutture di accoglienza situate sull’antico sentiero intrapreso dall’arcivescovo Sigerico. “Da oggi – spiega il presidente, Carlo Alberto Carrai – i quattro infopoint gestiti dal Consorzio entrano a pieno regime nel circuito continentale delle Vie Francigene e ci danno una marcia in più per continuare la valorizzazione dell’entroterra versiliese, nella sua perfetta continuità con il paesaggio costiero: proprio il nostro territorio, infatti, accoglie la parte italiana della via Francigena più vicina al mare”.

Anche presso gli uffici di Pietrasanta, Marina, Lido di Camaiore e (nel periodo estivo) Camaiore, quindi, si potranno acquistare le Credenziali e certificare, con il timbro ufficiale, l’avvenuto passaggio sul tratto versiliese dello storico itinerario che, dal nord dell’Europa, portava a Roma. Con questo “passaporto”, costo 5 euro, i pellegrini andranno a sostenere le attività dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e delle associazioni amiche (aggiornamento mappe ed elenchi di strutture ricettive dislocate sul percorso, posa della segnaletica, segnalazione di criticità…) e potranno beneficiare di numerose riduzioni sul prezzo di altri servizi, come ristorazione e trasporti.

“Il 2019 è stato l’anno del turismo lento – conclude Carrai – e uno dei nostri obiettivi era far “certificare” la Versilia in un contesto di riferimento europeo. La Via Francigena attraversa i comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Seravezza e Stazzema, offre opportunità di visite ed escursioni dove si combinano natura, storia e arte: in sintesi, l’essenza della Versilia stessa”.