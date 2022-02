via della Santissima Annunziata resterà chiusa al traffico nel tratto fra via delle Ville e il passaggio a livello ferroviario

via della Santissima Annunziata resterà chiusa al traffico nel tratto fra via delle Ville e il passaggio a livello ferroviario dalle ore 9:00 di lunedì 21 febbraio fino alle ore 18:00 di mercoledì 23 febbraio per la realizzazione di un allaccio idrico e fognario alle reti Geal spa che necessitano di un profondo scavo. Il collegamento a via della SS. Annunziata sarà garantito da via Martiri delle Foibe a San Vito. Le linee del trasporto pubblico locale subiranno deviazioni.