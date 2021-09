via Castello, chiusura al transito veicolare per intervento su versante

Viabilità: via Castello, chiusura al transito veicolare per intervento su versante

Resterà chiusa da lunedì 27 alle ore 8.00 alle 18.00 di martedì 28 settembre il transito veicolare un tratto di via Castello. Il provvedimento, emesso dal Comune di Pietrasanta, è indispensabile per consentire l’intervento di messa in sicurezza su parte del versante collinare. La strada verrà chiusa al transito veicolare e le aree di lavoro saranno debitamente recintate e segnalate da cartellonistica di cantiere anche luminosa se in orario notturno.

