’VIA CARLO DEL PRETE A TONFANO RESTERÀ’ APERTA’’

Il sindaco Alberto Giovannetti precisa sulla viabilità

“La via Carlo Del Prete a Tonfano (lato Massa di piazza XXIV Maggio)

resterà aperta al transito dei veicoli”. A garantirlo è il sindaco

Alberto Stefano Giovannetti che, dopo la recente inaugurazione della

ritrovata piazza pedonale, intende chiarire la situazione della

viabilità della zona.

“In questi mesi _ sottolinea il primo cittadino _ abbiamo visto che la

soluzione è funzionale alle necessità di accesso diretto al centro della

frazione e permette, contestualmente, di utilizzare comunque la piazza

in sicurezza per eventi, manifestazioni o per una normale passeggiata.

Sulla Marina e su Tonfano, in particolare, abbiamo investito molto in

questi anni e altri interventi sono già in programma: il rifacimento di

via Donizetti, il recupero dell’area antistante il pontile – inclusa la

fontana – e un primo step di asfaltatura del viale a mare, nel tratto

fra le vie Leonardo Da Vinci e Ugo Foscolo. Quest’ultimo, un lavoro

rivolto sia alla sicurezza stradale, sia a offrire un maggior comfort e

decoro a chi raggiunge la Marina, è un obiettivo che va sempre

nell’ottica di assicurare una viabilità adeguato al contesto che offre

stabilimenti balneari e strutture ricettive di assoluta eccellenza”.