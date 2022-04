VIA ALLE DOMANDE PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA

A partire dal primo aprile e fino alle ore 13.00 del 15 aprile i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda al Comune di Massarosa per l’assegnazione di un contributo straordinario di solidarietà alimentare sotto forma di buoni spesa.

Destinatari della misura sono i nuclei familiari residenti nel Comune di Massarosa che hanno subito gli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza Covid, ossia che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di certificazione ISEE di importo non superiore ad € 8.265,00, o abbiano avuto una diminuzione del reddito nell’annualità 2020 (motivato dal richiedente con l’indicazione della causa che ha comportato la diminuzione).

“Un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà – spiega l’assessora al scoiale Alberta Puccetti – la pandemia ha reso ancora più evidente la necessità di sostenere chi attraversa situazioni difficili dal punto di vista economico ed i buoni spesa sono uno strumento utile per far fronte alle spese per i generi di prima necessità”.

“Una comunità si riconosce nei momenti di difficoltà – commenta la Sindaca Simona Barsotti – dobbiamo impegnarci al massimo per aiutare cittadini e famiglie messi in crisi dai due anni di Covid a superare questo momento e riprendersi”.

La domanda per la richiesta del contributo alimentare potrà essere presentata una sola volta nel corso della presente procedura da un solo componente per nucleo familiare, in una delle seguenti modalità alternative: inviando mail all’indirizzo di posta elettronica emergenzaalimentare@comune.massarosa.lu.it o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Massarosa (dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17).

L’importo dei buoni spesa sarà commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare: € 80,00 per famiglie mononucleari, € 140,00 per famiglie di 2 componenti, € 180,00 per famiglie di 3 componenti, € 220,00 per famiglie di 4 componenti, per ogni componente aggiuntivo rispetto a 4, si aggiungerà € 20,00. I buoni spesa dovranno essere utilizzati negli esercizi commerciali che hanno aderito alla Convenzione con il Comune di Massarosa e che sono indicati sul sito istituzionale, nella sezione dedicata all’Emergenza Alimentare, ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, con esclusione delle bevande alcoliche. L’ufficio Servizi Sociali procederà all’istruttoria delle richieste e gli aventi diritto saranno collocati in un’apposita graduatoria.