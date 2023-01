Via alla vendita dei biglietti per la Canzonetta

Via alla vendita dei biglietti per la Canzonetta

Aperta la vendita dei biglietti per assistere alla prossima festa della Canzonetta e del teatro dialettale pietrasantino, in programma al comunale “Cesare Galeotti” di Pietrasanta dal 26 al 29 gennaio.

Per le prime tre serate (giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28, inizio spettacolo alle 21) il costo è di 10 euro per un posto in galleria e 11 per sedersi in platea; nella giornata della finale (domenica 29, inizio alle 16), invece, il prezzo è di 13 e 15 euro, rispettivamente per galleria e platea.

I biglietti sono in vendita presso l’ufficio Tradizioni Popolari del Comune, aperto in piazza Matteotti da lunedì a sabato, in orario 9-13 o presso le sedi delle dieci contrade in gara: Africa Macelli, Antichi Feudi, Brancagliana, Il Tiglio/ La Beca, La Collina, La Lanterna, Marina, Pollino Traversagna, Pontestrada e Strettoia.

Maggiori informazioni ai numeri 0584-795246, 0584-795281, 0584-795282 oppure al 335 346623.