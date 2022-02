Via alla manutenzione degli accessi alla città

Come da programma stilato dall’amministrazione comunale, sono iniziati sfalci e potature su tutto il territorio per l’ordinaria manutenzione degli spazi e degli accessi alla città.

Dopo le potature in via Leopardi a Marina di Pietrasanta, è stato completato l’intervento sulla rotatoria di ingresso all’area industriale del Portone, lungo via Unità d’Italia. “Non solo grandi lavori – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – ma anche piccole opere che ci aiutano a mantenere un’immagine di Pietrasanta ordinata e accogliente, per i cittadini e per i nostri ospiti”.