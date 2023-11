Via Albetreta, entro fine settimana il primo piano di riapertura

Un piano di primissimo intervento, coperto con risorse comunali, per riaprire la strada al passaggio delle auto dei residenti; contestualmente, proseguire nella redazione del più completo progetto di ripristino del versante interessato dai cedimenti. Si sta sviluppando in questa duplice direzione il lavoro dell’amministrazione comunale di Pietrasanta per via Albetreta dove, in conseguenza dell’ultima ondata di maltempo, si è aperta una frana di dimensioni importanti che ha semi isolato una quindicina di persone.

Questa mattina, insieme all’ufficio tecnico, il sindaco Alberto Stefano Giovannetti si è recato sul posto per sincerarsi della situazione dei residenti (che fin dal primo manifestarsi delle criticità sono stati in contatto con la Protezione Civile comunale), della strada e del versante eroso dalle intemperie: “Due persone hanno bisogno di un’assistenza sanitaria particolare – ha riferito il primo cittadino – una è seguita dai familiari, per l’altra abbiamo attivato la Croce Rossa, tramite la Consulta del Volontariato. Inoltre abbiamo una famiglia con un bambino molto piccolo. L’obiettivo, quindi, è riaprire completamente, prima possibile e in sicurezza, l’accesso viario a questa comunità e voglio rassicurare i cittadini che siamo al lavoro per farlo”.

Esaurita la fase di gestione dell’emergenza, la Protezione Civile comunale ha infatti passato “il testimone” all’ufficio lavori pubblici, ora impegnato con tecnici propri ed esterni. Inoltre, su indicazione della Provincia di Lucca, è partito anche il censimento dei danni alle infrastrutture, attivato dall’ente di Palazzo Ducale per capire a quali canali, anche economici, accedere per ottenere sostegni e ristori.