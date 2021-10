Via al progetto piani operativi intercomunali in Garfagnana

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Si è svolta a Castelnuovo presso il centro Roberto Nobili ad Orto Murato, la presentazione del Piano Operativo Intercomunale realizzato dall’Unione Comuni Garfagnana in collaborazione con tutti i comuni del territorio garfagnino.

Per il suo percorso e per il modo in cui si si è proceduto il Piano Operativo dell’Unione Comuni è diventato un modello da copiare soprattutto per come si è superata ogni forma di campanilismo per il bene della comunità e per il futuro di questi territori.

All’incontro erano presenti quasi tutti sindaci della Garfagnana e i vari responsabili degli uffici tecnici comunali del territorio; per la Regione Toscana, oltre ad alcuni dirigenti era presente il consigliere regionale Mario Puppa e l’assessore alle infrastrutture e lavori pubblici Stefano Baccelli direttamente interessato al progetto e che ha classificato l’operato della Unione come un esempio da seguire.

fontenoitv