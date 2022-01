Via al Luna Park in piazza della Pesa

Via alle giostre del Luna Park in piazza della Pesa, attrazioni che accompagnano la tradizionale Fiera di San Biagio a Pietrasanta. Il grande parco giochi resterà in città fino a domenica 13 febbraio compresa. Per l’accesso all’area, sorvegliata da addetti alla sicurezza anche per evitare la formazione di assembramenti, è richiesta la mascherina e il possesso della certificazione verde secondo normative vigenti. Ogni attrazione è dotata di un punto igienizzazione per le mani e i giochi vengono costantemente sanificati.