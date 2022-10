Via ai lavori per la nuova rotonda nella zona di Carbonaia

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Dopo una prima fase che potremmo definire sperimentale sono iniziati i lavori di posizionamento della nuova rotonda in Carbonaia, a Castelnuovo Garfagnana.

Durante il periodo di verifica è stato possibile fare anche delle prove soprattutto con i mezzi pesanti. Infatti le dimensioni della rotonda saranno leggermente ridotte da quella posizionata in modo temporaneo. L’opera che comprende anche la riqualificazione dell’area avrà un costo totale di 196mila euro ed è finanziata per metà dalla Regione Toscana e l’altra metà da Provincia di Lucca e dal Comune di Castelnuovo. Molto apprezzata la scelta della ditta incaricata dei lavori la “Intersonda” di procedere con i lavori di messa in opera delle isole spartitraffico in orari notturni, dalle 18 alle 24, in modo da non appesantire il traffico con i mezzi pesanti in modo da snellire e non congestionare il traffico cittadino. Nelle prime due ore di lavoro sono presenti anche i vigili della polizia locale per garantire maggiore sicurezza i lavoratori. Anche il posizionamento della rotatoria sarà fatto in modo da limitare il disagio ai cittadini. Inoltre la fascia sormontabile verrà costruita nel corso del fine settimana quando la circolazione è ridotta e non vi sono mezzi pesanti. Da sottolineare che sarà realizzata impiegando lastre monolitiche prefabbricate e ciò permetterà di ridurre anche i tempi di esecuzione. La nuova rotonda avrà soprattutto lo scopo di migliorare la viabilità e portare sicurezza in questa zona del capoluogo garfagnino dove sono presenti molte scuole.