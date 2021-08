vi siete accorti anche voi che le cicale cantano più forte questa estate?

Se avete percepito un intensificarsi del frinito delle cicale durante il giorno, non vi sbagliate: il caldo e le alte temperature portano questi insetti a ‘cantare’ più forte e più spesso.

Nei mesi scorsi alcune zone degli Stati Uniti hanno assistito a un’incredibile invasione di cicale che, dopo aver vissuto sottoterra per diciassette lunghi anni, sono tornate alla luce del sole per riprodursi e far proseguire la specie. Un fenomeno meraviglioso, certamente, ma anche molto rumoroso e fastidioso per gli abitanti del posto, che hanno vissuto due settimane d’inferno: sì, perché gli esemplari maschi delle cicale usano il loro frinito (detto anche stridulazione) come richiamo sessuale per attirare le femmine.

Al mondo esistono 3.400 specie di cicale (circa trenta di queste vivono nel nostro paese), e ogni specie ha il suo particolare ‘verso’. Il frinito non viene prodotto dal sistema respiratorio, come ci si aspetterebbe (nello stesso modo in cui noi produciamo suoni e parole), ma attraverso la vibrazione dello scheletro esterno – in particolare, l’area dell’addome.

Insomma, il canto delle cicale è ben noto – a causa di questo gli insetti sono stati anche additati come scansafatiche (nella favola di Esopo). Tuttavia, non si ripete uguale ogni estate: se quest’anno vi siete accorti di sentirlo più forte rispetto alle estati passate, non è un’impressione. Il caldo, infatti, influenza il frinito delle cicale, perché rende questi animali più propensi alla riproduzione.

Come spiega l’entomologo francese Jean Mateo, il numero delle cicale e la loro capacità riproduttiva è direttamente proporzionale al caldo: quando la temperatura supera i 22°C, infatti, i muscoli addominali dei maschi iniziano automaticamente a far ‘vibrare’ alcune parti dell’esoscheletro (dette timballi) che provocano il frinito. Ecco spiegato anche perché le cicale interrompono il loro canto a tarda sera – perché a quell’ora la temperatura è più bassa rispetto a quella percepita durante il giorno.

Ma quanto rumore fanno le cicale? La risposta dipende un po’ dalle diverse specie, ma possiamo dire che il loro canto si attesta fra i 90 e i 100 decibel (più o meno quanto una sega elettrica o un tagliaerba), come mostra questo schema: