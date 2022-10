VI Mostra camelie a fioritura autunnale, il programma 2022

VI Mostra delle camelie sasanqua e sinensis, concerti jazz, incontri culturali, animazione per bambini, artigianato locale, cucina tipica della lucchesia e cantine vinicole del territorio

8-9, 15-16, 22-23 ottobre 2022 – Pieve e Sant’Andrea di Compito – Capannori, Lucca (LU)

PROGRAMMA

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022

Ore 18 / Presso la Chiesa di San Martino a Palaiola (Capannori) – Come raggiungerla

Anteprima VI Mostra autunnale

“Monte Pisano e via Micaelica. I segni del culto di San Michele nel territorio Lucchese e Pisano”

Giovanni Ranieri Fascetti, Docente e scrittore

Francesco Cecchetti, Assessore alla Cultura – Comune di Capannori

SABATO 8 OTTOBRE 2022

Ore 9.30 / Partenza dal Centro Culturale Compitese

Trekking – Escursione con accompagnatore

Percorso ad anello Sassabodda-Ruota-Pieve di Compito (3 h). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a centroculturalecompitese@gmail.com o chiamando lo 0583 977188. Soglia minima di 5 iscritti.

Ore 10-18 / Orario di apertura al pubblico

VI Mostra delle camelie a fioritura autunnale

Ore 10-15 / Partenza dal Camellietum Compitese

Caccia al tesoro“Alla scoperta delle camelie”

Partecipazione gratuita (gruppi o singoli) per i possessori del biglietto d’ingresso della Mostra (5 tappe previste, premio garantito a chi conclude il percorso).

Ore 10.30 / Auditorium Sinensis

Inaugurazione della VI Mostra autunnale

Ore 10.30 – Saluti istituzionali e taglio del nastro

Inaugurazione della nuova rampa accessibile per disabili

Ore 11.00 – “Camelie inusuali, rifiorenti e profumate”

Anna Lenzi, DAGRI – Università degli Studi di Firenze

Pierluigi Micheli, Curatore scientifico Camellietum

Ore 11.30 – Visita al Camellietum accompagnati da una guida ambientale

Ore 12-17 / Centro Culturale Compitese

Uno sguardo sul Giappone

Laboratorio di carta giapponese con Meiko Yokoyama e mostra-mercato di carta washi.

Ore 12.30-15.30 / Centro Culturale Compitese

PRANZO D’AUTUNNO

Piatti tipici della tradizione locale e degustazione di vini

Menu del giorno: tagliolini al fagioli rossi scritti della lucchesia*; trippa alla lucchese; tagliere con salumi e formaggi*del territorio; pane con lingua e salsaverde.

Ore 14.30-15.30 / Ritrovo presso la biglietteria del Camellietum

Visita guidata al Camellietum

Per tutti i possessori del biglietto della Mostra, visita gratuita con guida botanica alla scoperta della fioritura delle camelie sasanqua e sinensis.

Ore 15-17 / Auditorium Sinensis

Concerto Jazz – “Nudaradice” – Marcus Bostik Group Jazz Quartet

Marco Fagioli (basso elettrico, tuba, trombone, flicorno)

Zeno Marchi (chitarra)

Francesco Massagli (piano)

Pierluigi Foschi (batteria)

A cura dell’Ass. culturale “Liberi Sensi”

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022

Ore 9.30 / Partenza dal Centro Culturale Compitese

Trekking – Escursione con accompagnatore

Percorso ad anello Sassabodda-Ruota-Pieve di Compito (3 h). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a centroculturalecompitese@gmail.com o chiamando lo 0583 977188. Soglia minima di 5 iscritti.

Ore 10-18 / Orario di apertura al pubblico

VI Mostra delle camelie a fioritura autunnale

Ore 10-15.30 / Ritrovo presso la biglietteria del Camellietum

Visite guidate al Camellietum

Per tutti i possessori del biglietto della Mostra, visita gratuita con guida botanica alla scoperta della fioritura delle camelie sasanqua e sinensis. Orari delle visite: dalle 10 alle 11, dalle 11 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30.

Ore 10-15 / Partenza dal Camellietum Compitese

Caccia al tesoro “Alla scoperta delle camelie”

Partecipazione gratuita (gruppi o singoli) per i possessori del biglietto d’ingresso della Mostra (5 tappe previste, premio garantito a chi conclude il percorso).

10.30-12 / Auditorium Sinensis

Attività con i bambini – “Creature amiche dell’acqua e della luna”

I racconti delle Verdifole e l’incontro con l’albero di Fata Holda.

A cura del gruppo Verdifole

Ore 11-12 / Piazzale della Torre d’Avvistamento

Visita guidata

Visita alla Torre di avvistamento (con possibilità di salire fino alla cima) e alla Chiesa romanica di San Pietro al Forcone, oggi Oratorio Santa Lucia. Con Tatiana Di Martella Orsi, Centro Culturale Compitese.

Ore 12-17 / Centro Cultuale Compites

Mercatino delle autoproduzioni artigianali

Ore 12-17 / Centro Culturale Compitese

Uno sguardo sul Giappone

Laboratorio di carta giapponese con Meiko Yokoyama e mostra-mercato di carta washi.

Ore 12-12.30 / Centro Culturale Compitese

Giornata mondiale Sindrome di Down – “Pane e Camelie”

Presentazione del progetto promosso dal Centro Culturale Compitese e dall’Associazione Down Lucca, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Ore 12.30-15.30 / Centro Culturale Compitese

PRANZO D’AUTUNNO

Piatti tipici della tradizione locale e degustazione di vini

Menu del giorno: tagliolini al fagioli rossi scritti della lucchesia*; trippa alla lucchese; tagliere con salumi e formaggi*del territorio; pane con lingua e salsaverde.

Ore 13.30-15.30 / Centro Culturale Compitese

Animazione per bambini – Gigetto il folletto

Animazione itinerante con spettacolo di giocoleria, laboratori e costruzione di giocattoli con materiale di riciclo, giochi per grandi e piccini. Con Gigetto la noia va a farsi un giretto.

Ore 15-17 / Centro Culturale Compitese

Giornata mondiale Sindrome di Down – “Tutti uguali, tutti diversi”

Laboratori, letture animate e giochi

A cura dell’Associazione Down Lucca

ore 15-17 / Centro Culturale Compitese

Attività con i bambini – Laboratorio di origami con Kayoko.

A cura del gruppo Verdifole

Ore 15-17 / Auditorium Sinensis

Concerto Jazz – “Nudaradice” – Marcus Bostik Group Jazz Quartet

Marco Fagioli (basso elettrico, tuba, trombone, flicorno)

Zeno Marchi (chitarra)

Francesco Massagli (piano)

Pierluigi Foschi (batteria)

A cura dell’Ass. culturale “Liberi Sensi”

SABATO 15 OTTOBRE 2022

Ore 9-17 / Centro Cultuale Compitese

Cesti, l’arte dell’intreccio

Corso sull’intreccio dei cesti, a cura dell’artigiano Reno Ruggi.

Ore 9.30 / Partenza dal Centro Culturale Compitese

Trekking – Escursione con accompagnatore

Percorso ad anello Sassabodda-Ruota-Pieve di Compito (3 h). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a centroculturalecompitese@gmail.com o chiamando lo 0583 977188. Soglia minima di 5 iscritti.

Ore 10-18 /Orario di apertura al pubblico

VI Mostra delle camelie a fioritura autunnale

Ore 10-15.30 / Ritrovo presso la biglietteria del Camellietum

Visite guidate al Camellietum

Per tutti i possessori del biglietto della Mostra, visita gratuita con guida botanica alla scoperta della fioritura delle camelie sasanqua e sinensis. Orari delle visite: dalle 10 alle 11, dalle 11 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30.

Ore 10-15 / Partenza dal Camellietum Compitese

Caccia al tesoro “Il tè del Compitese”

Partecipazione gratuita (gruppi o singoli) per i possessori del biglietto d’ingresso della Mostra (5 tappe previste, premio garantito a chi conclude il percorso)

Ore 11-12 / Piazzale della Torre d’Avvistamento

Visita guidata

Visita alla Torre di avvistamento (con possibilità di salire fino alla cima) e alla Chiesa romanica di San Pietro al Forcone, oggi Oratorio Santa Lucia. Con Tatiana Di Martella Orsi, Centro Culturale Compitese.

Ore 12.30-15.30 / Centro Culturale Compitese

PRANZO D’AUTUNNO

Piatti tipici della tradizione locale e degustazione di vini

Menu del giorno: farro del compitese sul brodo di fagioli*; picchiante alla lucchese; tagliere con salumi e formaggi* del territorio; crostini con fegatini.

Ore 15-17 / Auditorium Sinensis

Concerto Jazz – “Frassi Telloli duo”

Federico Frassi (piano)

Renzo Cristiano Telloli (sax alto)

A cura dell’Ass. culturale “Liberi Sensi”

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022

Ore 9-17 / Centro Cultuale Compitese

Cesti, l’arte dell’intreccio

Corso sull’intreccio dei cesti, a cura dell’artigiano Reno Ruggi.

Ore 9.30 / Partenza dal Centro Culturale Compitese

Trekking – Escursione con accompagnatore

Percorso ad anello Sassabodda-Ruota-Pieve di Compito (3 h). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a centroculturalecompitese@gmail.com o chiamando lo 0583 977188. Soglia minima di 5 iscritti.

Ore 10-18 /Orario di apertura al pubblico

VI Mostra delle camelie a fioritura autunnale

Ore 10-15.30 / Ritrovo presso la biglietteria del Camellietum

Visite guidate al Camellietum

Per tutti i possessori del biglietto della Mostra, visita gratuita con guida botanica alla scoperta della fioritura delle camelie sasanqua e sinensis. Orari delle visite: dalle 10 alle 11, dalle 11 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30.

Ore 10-15 / Partenza dal Camellietum Compitese

Caccia al tesoro “Il tè del Compitese”

Partecipazione gratuita (gruppi o singoli) per i possessori del biglietto d’ingresso della Mostra (5 tappe previste, premio garantito a chi conclude il percorso)

Ore 10.30-12 / Auditorium Sinensis

“Storia e memoria: dal rifugio anti-aereo della seconda guerra mondiale alla vita nel borgo”

Testimonianze dei paesani Tristano Orsi e Vincenzo Di Martella Orsi

Ore 12-17 / Centro Cultuale Compites

Mercatino delle autoproduzioni artigianali

Ore 12.30-15.30 / Centro Culturale Compitese

PRANZO D’AUTUNNO

Piatti tipici della tradizione locale e degustazione di vini

Menu del giorno: farro del compitese sul brodo di fagioli*; picchiante alla lucchese; tagliere con salumi e formaggi* del territorio; crostini con fegatini.

Ore 13.30-15.30 / Centro Culturale Compitese

Animazione per bambini – Gigetto il folletto

Animazione itinerante con spettacolo di giocoleria, laboratori e costruzione di giocattoli con materiale di riciclo, giochi per grandi e piccini. Con Gigetto la noia va a farsi un giretto.

Ore 15-17 / Auditorium Sinensis

Concerto Jazz – “Frassi Telloli duo”

Federico Frassi (piano)

Renzo Cristiano Telloli (sax alto)

A cura dell’Ass. culturale “Liberi Sensi

SABATO 22 OTTOBRE 2022

Ore 9.30 / Partenza dal Centro Culturale Compitese

Trekking – Escursione con accompagnatore

Percorso ad anello Sassabodda-Ruota-Pieve di Compito (3 h). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a centroculturalecompitese@gmail.com o chiamando lo 0583 977188. Soglia minima di 5 iscritti.

Ore 10-18 /Orario di apertura al pubblico

VI Mostra delle camelie a fioritura autunnale

Ore 10-15.30 / Ritrovo presso la biglietteria del Camellietum

Visite guidate al Camellietum

Per tutti i possessori del biglietto della Mostra, visita gratuita con guida botanica alla scoperta della fioritura delle camelie sasanqua e sinensis. Orari delle visite: dalle 10 alle 11, dalle 11 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30.

Ore 10-17 / Antica Chiusa Borrini

Visita guidata

Visita gratuita alla piantagione di tè accompagnati da Guido Cattolica, primo coltivatore italiano.

Ore 10-15 / Partenza dal Camellietum Compitese

Caccia al tesoro – “Borgo delle Camelie”

Partecipazione gratuita (gruppi o singoli) per i possessori del biglietto d’ingresso della Mostra (5 tappe previste, premio garantito a chi conclude il percorso).

Ore 10-12 / Cooperativa agricola “Alle Camelie” – Pieve di Compito

Frantoi aperti

Visita negli oliveti durante la raccolta accompagnati dall’agronomo Iacopo Mori.

Ore 12-17 / Centro Culturale Compitese

Uno sguardo sul Giappone

Laboratorio di carta giapponese con Meiko Yokoyama e mostra-mercato di carta washi.

Ore 12.30-15.30 / Centro Culturale Compitese

PRANZO D’AUTUNNO

Piatti tipici della tradizione locale e degustazione di vini

Menu del giorno: zuppa frantoiana alla lucchese*; spezzatino con olive amare; tagliere con salumi e formaggi* del territorio; fettunta con l’olio nòvo*.

Ore 15-17 / Cooperativa agricola “Alle Camelie”, Frantoio sociale “La Visona”, Frantoio sociale del Compitese

Frantoi aperti

Visita ai frantoi durante la molitura delle olive per l’estrazione dell’olio extra vergine.

Ore 15-17 / Auditorium Sinensis

Concerto Jazz – Francesco Massagli Trio

Tommaso Iacoviello (tromba)

Nino Pellegrini (contrabbasso)

Francesco Massagli (piano)

A cura dell’Ass. culturale “Liberi Sensi”

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022

Ore 9.30 / Partenza dal Centro Culturale Compitese

Trekking – Escursione con accompagnatore

Percorso ad anello Sassabodda-Ruota-Pieve di Compito (3 h). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a centroculturalecompitese@gmail.com o chiamando lo 0583 977188. Soglia minima di 5 iscritti.

Ore 10-18 /Orario di apertura al pubblico

VI Mostra delle camelie a fioritura autunnale

Ore 10-15.30 / Ritrovo presso la biglietteria del Camellietum

Visite guidate al Camellietum

Per tutti i possessori del biglietto della Mostra, visita gratuita con guida botanica alla scoperta della fioritura delle camelie sasanqua e sinensis. Orari delle visite: dalle 10 alle 11, dalle 11 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30.

Ore 10-17 / Antica Chiusa Borrini

Visita guidata

Visita gratuita alla piantagione di tè accompagnati da Guido Cattolica, primo coltivatore italiano.

Ore 10-15 / Partenza dal Camellietum Compitese

Caccia al tesoro – “Borgo delle Camelie”

Partecipazione gratuita (gruppi o singoli) per i possessori del biglietto d’ingresso della Mostra (5 tappe previste, premio garantito a chi conclude il percorso).

Ore 10-12 / Centro Culturale Compitese

Frantoi aperti – Panel test

Analisi delle caratteristiche sensoriali dell’olio nuovo eseguita da un panel di assaggiatori iscritti all’albo della Regione Toscana.

Ore 11-12 / Piazzale della Torre d’Avvistamento

Visita guidata

Visita alla Torre di avvistamento (con possibilità di salire fino alla cima) e alla Chiesa romanica di San Pietro al Forcone, oggi Oratorio Santa Lucia. Con Tatiana Di Martella Orsi, Centro Culturale Compitese.

Ore 11.30 / Auditorium Sinensis

“Compitese 2023, dal pre-congresso internazionale della camelia al futuro del camelieto”

Gianmario Motta, Presidente International Camellia Society (ICS)

Daniele Bosi, Direttore ICS Italia e Presidente Ass. Amici del camelieto e dintorni

Augusto Orsi, Presidente Centro Culturale Compitese

Ore 12-17 / Centro Cultuale Compites

Mercatino delle autoproduzioni artigianali

Ore 12-17 / Centro Culturale Compitese

Uno sguardo sul Giappone

Laboratorio di carta giapponese con Meiko Yokoyama e mostra-mercato di carta washi.

Ore 12.30-15.30 / Centro Culturale Compitese

PRANZO D’AUTUNNO

Piatti tipici della tradizione locale e degustazione di vini

Menu del giorno: zuppa frantoiana alla lucchese*; spezzatino con olive amare; tagliere con salumi e formaggi* del territorio; fettunta con l’olio nòvo*.

Ore 13.30-15.30 / Centro Culturale Compitese

Animazione per bambini – Gigetto il folletto

Animazione itinerante con spettacolo di giocoleria, laboratori e costruzione di giocattoli con materiale di riciclo, giochi per grandi e piccini. Con Gigetto la noia va a farsi un giretto.

Ore 14.30-15.30 / Centro Culturale Compitese

Frantoi aperti – L’olio nuovo della Toscana

Risultati del panel di assaggio, premiazione del miglior olio e presentazione delle caratteristiche del nuovo olio di oliva della Toscana. Interviene Paolo Scialla, agronomo della Confederazione italiana agricoltori e degustatore d’olio.

Ore 15-17 / Auditorium Sinensis

Concerto Jazz – Francesco Massagli Trio

Tommaso Iacoviello (tromba)

Nino Pellegrini (contrabbasso)

Francesco Massagli (piano)

A cura dell’Ass. culturale “Liberi Sensi”

I piatti del menu contrassegnati dall’asterisco (*) sono vegetariani.

BIGLIETTI

Costo ingresso alla Mostra: 5 euro. Ingresso gratuito: disabili, giovani fino a 18 anni, giornalisti.

Nei giorni della Mostra ingresso gratuito anche per coloro che arriveranno in treno e presenteranno il biglietto del viaggio. Il Camellietum è raggiungibile dalla stazione di Lucca, Tassignano e Porcari in bicicletta (o, dove presenti, con mezzi pubblici). Il biglietto è acquistabile all’ingresso del Camellietum Compitese o al Centro Culturale Compitese.

GETTONI

Agli stand dell’area enogastronomica si paga con il “Camelino”. Il banco di cambio moneta (da euro a “Camelino”) sarà allestito al Centro Culturale Compitese. Con i camelini sarà possibile degustare la selezione di vini del territorio e acquistare i piatti dei menu elencati nel programma (“PRANZO D’AUTUNNO”).

PARCHEGGIO

È possibile posteggiare l’auto sulla carreggiata interna di via della Pieve, a partire dall’incrocio con via Fonda. Lungo via Fonda (strada a senso unico) è possibile parcheggiare sul lato destro della carreggiata, facendo attenzione a non ostruire il passaggio di veicoli. È inoltre possibile parcheggiare in via del Cantiere, in prossimità del Camelieto.

È possibile raggiungere il Camellietum Compitese anche a piedi, partendo dal parcheggio del “Frantoio sociale del Compitese” (via di Tiglio 609A, Pieve di Compito, Capannori): un’immersione nella natura lungo un sentiero segnato lungo circa 2,5 chilometri tra boschi e oliveti (durata, circa 45’).

CONTATTI

Centro Culturale Compitese

Via Fonda 1, Pieve di Compito

Capannori (LU)

Camellietum Compitese

Via del Cantiere – Sant’Andrea di Compito

Capannori (LU)

Tel. +39 0583 977188

Cell. +39 391 1021445

info@camelielucchesia.it

www.camelielucchesia.it