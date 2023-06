Adesso dopo aver visto il Sole nel monte Forato Stefano di Apuantrek e Rosita per la prima volta in assoluto faranno conoscere questa nuova manifestazione Solare pubblicata nel nuovo libro “Apuane Segrete” di Marco Lapi e Fiorenzo Ramacciotti.

Vi è un luogo speciale sulle Apuane meridionali dove è possibile osservare, durante il Solstizio d’estate e anche quello invernale, il Sole passare dalla “Porta del Nona”, una piccola apertura verticale sovrastata da una grande roccia. Il Monte Nona risulta essere un luogo dove il sole gioca a nascondino in diversi momenti dell’anno, oltre al solstizio, in un altro sito molto vicino alla Porta del Nona, vi sono due monoliti verticali da dove è possibile osservare il sorgere del sole durante gli equinozi, non si può dimenticare inoltre l’altro evento ormai reso famoso dell’Epifania del Pennato: dal sito di Trogna è possibile osservare, nel giorno dell’Epifania, il sorgere del sole dalla fessura creata dalla parete verticale del Monte Nona e il Procinto. Ancora non sono stati fatti studi approfonditi su questi aspetti e quindi non possiamo conoscere se queste evidenze astronomiche siano coincidenti con pratiche di qualche popolo che ha abitato le Alpi Apuane. Rimane il fatto che questi fenomeni possono suscitare grandi emozioni, ed ognuno di noi può cogliere il significato simbolico che può celarsi in ogni nuova alba. Ecco che abbiamo pensato di organizzare per la prima volta in assoluto la visita a questi siti cercando di vivere a pieno l’emozione dell’alba attraverso la visione del Sole che entra nella porta. Saliremo su questa montagna con la luce dell’aurora per essere in quel luogo al momento giusto e per questo motivo è necessario essere al parcheggio di Matanna alle ore 4:40.

Il giorno 21 dopo aver visto l’alba e aver fatto la maxi colazione delle 7,30 saremo liberi. Domenica dopo aver visto l’alba e aver fatto la maxi colazione delle 7,30 la salita al monte Matanna con partenza ore 9 è facoltativa. Chi vuole usufruire del rifugio albergo alto Matanna la sera del 24, tutte le informazioni sono all’interno della scheda che verrà inviata agli interessati chiamando il 338 1399107