Vi aspettiamo oggi alle ore 18 a San Pellegrino in Alpe per uno spettacolo in omaggio a Dante.



Lettura di canti tratti dalla Divina Commedia e musica di Bach interpretati da Nily Raouf e Stefano Casini. In caso di maltempo l'evento si svolgerà al chiuso presso il santuario dei Santi Pellegrino e Bianco. Evento gratuito, si ricorda l'obbligo di Green Pass, per info e prenotazioni 3663634036