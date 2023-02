«Quello che riguarda l’Isi di Barga – commenta il presidente della Provincia Menesini – è uno dei vari cantieri di messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici aperti sul territorio. E questo è particolarmente importante non solo per l’entità delle risorse messe in campo, ma anche per il ruolo didattico che riveste il polo didattico barghigiano frequentato nel complesso da oltre 1000 studenti provenienti dalla Piana di Lucca, dalla Mediavalle e dalla Garfagnana. I lavori stanno proseguendo spediti e tra poco più di un anno potremo dire di aver concluso la ristrutturazione e messa in sicurezza di gran parte dell’Isi di Barga che sarà una scuola superiore non solo più funzionale ma anche più attrattiva dal punto di vista della didattica».

«Sono convinta – afferma la sindaca di Barga Campani – che i disagi temporaneamente sopportati da studenti e docenti che ora svolgono lezione in spazi ristretti e in aule ricavate nei laboratori saranno presto un ricordo. Dopo la fase di demolizione del vecchio edificio effettuata durante le scorse vacanze natalizie presto vedremo sorgere il nuovo edificio antismico che contribuirà a rendere l’Isi di Barga un istituto di eccellenza sul territorio sotto il profilo sia strutturale che formativo. Su quest’ultimo aspetto lo testimonia il trend positivo delle iscrizioni che sono state in graduale aumento anche quest’anno in tutti gli istituti che fanno capo all’Istituto comprensivo superiore barghigiano».

I lavori. Al posto dei due fabbricati demoliti nei mesi scorsi sorgerà un nuovo corpo di fabbrica che sarà più regolare dal punti di vista planimetrico al fine di ottimizzare gli spazi interni e la loro fruibilità. La nuova Aula Magna da 400 mq, infatti, inizialmente a pianta trapezoidale, assumerà la forma di un

rettangolo, confermando la presenza del corridoio laterale, fondamentale per il collegamento fra il blocco “A” e il “C”. Anche nel caso del blocco “C”, la conformazione rettangolare piuttosto irregolare, lascerà il posto ad una planimetria rettangolare al fine di realizzare aule più ampie in linea con gli standard oggi richiesti.

Il nuovo blocco “C” si svilupperà su tre livelli: piano terra, primo e secondo piano per una superficie complessiva di 2740 mq rispetto ai 1460 attuali. In questa nuova ala dell’istituto troveranno posto non solo aule e laboratori ma anche, al piano terra, l’atrio di ingresso, la presidenza, gli uffici amministrativi con la segreteria, l’aula dei docenti, nonché la biblioteca e i servizi igienici. Tra il primo e il secondo piano sono previste 18 aule didattiche.

L’intervento prevede anche la realizzazione di un’ampia pensilina esterna, in legno e acciaio, di

collegamento fra il blocco “A” e il blocco “C” in aderenza con il corridoio dell’aula magna in modo da “ricucire” il prospetto principale e evidenziare l’ingresso. La suddetta copertura rappresenterà anche uno spazio protetto in caso di pioggia durante l’attesa dell’apertura della scuola.

Sotto il profilo impiantistico è prevista l’installazione di 2 specifiche vasche di recupero dell’acqua piovana proveniente dal tetto ed essere riutilizzata per lo scarico dei wc. E sul una parte della copertura del nuovo edificio saranno collocati pannelli fotovoltaici per un totale di 20 kw, mentre il nuovo impianto di illuminazione sarà totalmente a Led.

La conclusione del cantiere, come da capitolato d’appalto, è prevista per la fine di aprile del 2024.

Sullo stesso complesso scolastico è inoltre previsto un intervento di adeguamento alla normativa antisismica e di riqualificazione che interesserà il blocco che attualmente ospita le cucine (blocco E) con un costo complessivo di circa 4 milioni di euro finanziato nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Ricordiamo che la Provincia di Lucca è intervenuta a più riprese per migliorare la funzionalità e per adeguare gli spazi dell’Isi di Barga. L’intervento più importante (circa 4 milioni di euro di investimento), realizzato tra il 2016 e il 2017, ha riguardato l’ampliamento dell’edificio con la demolizione e la ricostruzione di un’intera ala della scuola, la ristrutturazione dei laboratori di cucina e del grande laboratorio di pasticceria, nonché del nuovo laboratorio “modello masterchef” dell’istituto alberghiero.

A fine ottobre 2018, infine, sempre la Provincia aveva concluso la riqualificazione della palestra utilizzata dall’alberghiero, dal Liceo Pascoli, dal Liceo classico Ariosto e dall’Itc “Magri”.