Verso la gioia della Pasqua,

comunità diocesana vicina ai malati e ai più fragili

Fino alla Veglia Pasquale, la sera del Sabato Santo, tacciono le campane delle chiese, spoglie e disadorne, e non si celebra l’Eucaristia. Oggi, 2 aprile, Venerdì Santo, i fedeli però si riuniscono per la celebrazione della Passione del Signore.

L’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà nella cattedrale di Lucca alle 18.30 questa celebrazione dove, come in tutte le chiese della Diocesi, nella preghiera universale saranno ricordati anche i defunti e quanti soffrono a causa della pandemia e per sostenere i familiari dei malati e coloro che sono impegnati in prima linea, i sanitari, per affrontare questa emergenza. Alle ore 20, inoltre, nel rispetto delle misure di sicurezza, l’arcivescovo presiederà la Via Crucis all’Ospedale San Luca di Lucca.

Proprio a tutti i malati e sofferenti, non solo a causa della pandemia, agli anziani e alle persone più fragili che non potranno essere presenti alle celebrazioni di questi giorni, tutta la comunità diocesana si fa vicina con la preghiera e con l’invito a partecipare con tutti alla gioia della Pasqua seguendo in tv le celebrazioni presiedute dal Santo Padre, Papa Francesco, in onda sulla Rai e su Tv2000. Ricordiamo poi che mons. Giulietti celebrerà la Veglia Pasquale la sera del Sabato Santo, 3 aprile, alle ore 19.30 nella cattedrale di Lucca. Invece il giorno di Pasqua, domenica 4 aprile, al mattino presto celebrerà la messa con i carcerati del San Giorgio; poi l’arcivescovo si recherà a Castelnuovo di Garfagnana dove nel Duomo presiederà la messa delle ore 11 che chiunque, in particolare i malati e i più fragili, potrà seguire in diretta su NoiTv (canale 10 del digitale terrestre e sui social della diocesi); alle ore 18, infine, celebrerà nella Basilica di San Paolino a Viareggio.