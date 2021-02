Verso la festa liturgica di Nostra Signora di Lourdes,

giovedì 11 febbraio Giornata mondiale del malato

Giovedì 11 febbraio è la festa liturgica di Nostra Signora di Lourdes. Nella città di Lucca vi è una particolare venerazione alla Madonna di Lourdes nella chiesa di San Giusto, nell’omonima piazza del centro storico: infatti la mattina alle 9.30 ci sarà un rosario e a seguire alle 10 una Messa solenne. A causa delle disposizioni anti-covid i posti all’interno della chiesa, già piccola, sono limitati ed è consigliato ai fedeli di segnalare la propria presenza on line sul sito della diocesi oppure telefonando allo 0583.53576.

In questa ricorrenza liturgica però si celebra la Giornata mondiale del malato, un momento di particolare attenzione che la Chiesa dedica a chi è bisognoso di cure, come agli operatori della sanità, ai volontari e ai ministri straordinari della comunione eucaristica.

Per l’occasione, nelle tre Aree pastorali della Diocesi, giovedì 11 febbraio alle ore 18, in contemporanea, si terranno tre Messe: per l’Area della Piana di Lucca la Messa sarà presso la cappella dell’Ospedale San Luca solo in streaming. Poi nel rispetto delle disposizioni anti-covid, come per ogni messa feriale, quindi senza segnalazione online: nell’Area della Versilia nella chiesa di San Paolino a Viareggio; nell’Area della Valle del Serchio nella chiesa di S. Rocco a Borgo a Mozzano.

«Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» è il titolo del messaggio di Papa Francesco che per p. Giampaolo Salotti, direttore Ufficio diocesano per la pastorale della salute e Cappellano dell’Ospedale San Luca, «vuole offrirci un modello di comportamento, quello di Cristo, che apre la strada al servizio, alla capacità autentica di sapersi prendere cura del prossimo, fermandosi, ascoltando, stabilendo una relazione diretta e personale con l’altro, sentendo empatia e commozione per lui, e a lasciarsi coinvolgere nella sua sofferenza».

Inoltre al San Luca, alle ore 17 di giovedì 11 febbraio, si terrà un incontro online del Consiglio Pastorale dell’Ospedale cui, oltre p. Giampaolo, porterà i suoi saluti il direttore dell’Ospedale Michela Maielli e interverranno i medici Francesco Bovenzi e Sergio Ardis.