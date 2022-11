Verso il secondo ed ultimo weekend di Garfagnana Terra Unica

CASTELNUOVO GARFAGNANA – E’ tutto pronto a Castelnuovo Garfagnana per il secondo week-end dedicato alle bontà e alle comunità della Garfagnana sotto il nome di “Garfagnana Terra Unica”.

Nel primo fine settimana sono state 16 le associazioni che hanno fornito prodotti ai visitatori ed è stato un successo senza precedenti. Il week end che incombe vedrà altre 16 le comunità fornire i loro migliori prodotti che arricchiscono le tante sagre in Garfagnana nella stagione estiva. Ad ufficializzare la manifestazione la presenza del presidente della Toscana Eugenio Giani che ha di fatto certificato questo speciale salone del gusto come una iniziativa tra le più importanti della Toscana. Oltre alle Associazioni è giusto segnalare la presenza di tanti produttori e di un’esposizione zootecnica di quasi tutti gli animali allevati in Garfagnana; successo ha riscossso anche per il trenino turistico che compie tour da 20 minuti nel centro storico. Appuntamento dunque a sabato 12 e domenica 13 novembre per il secondo e conclusivo weekend di “Garfagnana Terra Unica”.