Versiliana – Al via con “LIKE” la rassegna digitale di spettacoli “La Versiliana a casa vostra”.

Giovedì 4 marzo alle 21.00 sarà trasmesso in “prima visione social” lo show tutto da ridere di Stefano Santomauro e Francesco Niccolini.

Pietrasanta (LU)_ Tutto pronto per la “prima visione” sui social de “La Versiliana a casa vostra”, la rassegna digitale di spettacoli firmata da Fondazione Versiliana, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus,Comune di Pietrasanta e con la consulenza artistica de Lo Studio Martini.

Vista infatti l’impossibilità di ospitare il pubblico nel Teatro Comunale di Pietrasanta così come in tutti i teatri del Paese, la Versiliana ha messo a punto un cartellone di 6 spettacoli che raggiungerà gli spettatori direttamente nelle proprie case attraverso le pagine facebook della Versiliana e del Comune di Pietrasanta e sul canale Youtube “La Versiliana Festival”, in maniera del tutto gratuita.

Per rallegrare gli animi appesantiti dalle restrizioni anti-contagio, dalla paura e dal dolore di questo lungo periodo di pandemia, la Versiliana ha scelto un cartellone composto da 3 spettacoli all’insegna della comicità e della leggerezza ed altri 3 adatti all’intrattenimento dei bambini e di tutta la famiglia.

Il sipario virtuale si aprirà infatti con lo spettacolo tutto da ridere, “Like” scritto da Stefano Santomauro e Francesco Niccolini, uno show comico sulle nevrosi del nuovo millennio, che sarà in onda giovedì 4 marzo alle ore 21.00.

Sentire squillare il cellulare anche quando non lo fa, entrare nel panico se non si ha rete, svegliarsi la notte e controllare se sono arrivate notifiche. Sono questi, e molti altri, gli spunti che Stefano Santomauro e Francesco Niccolini hanno sviscerato e attraversato per poterli servire in questo monologo divertentissimo e cinico allo stesso momento.

Lo spettacolo, registrato nelle scorse settimane nel Teatro Comunale di Pietrasanta recentemente restaurato resterà visibile per un mese intero.

Il cartellone de “La Versiliana a casa vostra” proseguirà ogni giovedì fino al 15 aprile con :

– Il gatto con gli stivali di Enrico Spinelli, da Grimm e Perrault, in prima visione giovedì 11 marzo (ore 19:00);

– Vecchia sarai tu!, una produzione Pupi e Fresedde/La QProd, di e con Antonella Questa in collaborazione con Francesco Brandi in programma giovedì 18 marzo (ore 21:00);

– L’elefante scureggione di e con Livio Valenti giovedì 1 aprile (ore 19:00);

– Mascagni, con Michele Crestacci per la regia di Alessandro Brucioni,giovedì 8 aprile (ore 21.00);

– Fiabe jazz – Aladino e i vestiti nuovi dell’imperatore, in programma giovedì 15 aprile (ore 19);

Per assistere agli spettacoli basterà collegarsi sul canale YouTube “Versiliana Festival” oppure sulla pagina facebook “La Versiliana” e su quella del Comune di Pietrasanta.