Versilia verso la zona rossa: il tasso settimanale è salito a 300

VERSILIA – Sale ancora l’incidenza settimanale dei contagiati su 100mila abitanti in Versilia: con i 95 nuovi casi di oggi l’indice schizza a 300,04. Ieri era a 278. Ben oltre la soglia limite dei 250 oltre la quale, per le province e le regioni, scatta in automatico la zona rossa.

Quattro comuni su sette sono oltre la soglia di guardia: Seravezza (l’incide addirittura a 500), Viareggio (335) – entrambi già in zona rossa- Massarosa (300) e Camaiore (275). Ieri Camaiore è a 231.

Alto il tasso di positività in Versilia: positivo il 22% dei tamponi effettuati. I guariti sono 31. I vaccini fatti 17.500 circa. La diffusione del contagio si sposta da Viareggio al resto del territorio, come spiega il sindaco Giorgio Del Ghingaro. A Viareggio oggi 33 nuovi positivi sul totale di 95. Un terzo, mentre nei giorni scorsi erano la metà del totale. Del Ghingaro torna a chiedere una zona rossa per tutta la Versilia.

La decisione domani sera nel confronto tra i sindaci e la Regione. Per estendere la zona rossa, che a oggi interessa solo Viareggio e Seravezza, a tutta la Versilia è necessario il parere favorevole di tutti e sette i singoli comuni. Ma al momento non c’è ancora unanimità.

fontenoitv