Versilia – Una giuria d’eccellenza per il mare d’inverno di GoVersilia.

È partita da poche settimane la nuova edizione del concorso fotografico e letterario dedicato al mare e all’amore per la propria terra organizzato dal Gruppo e Associazione GoVersilia . Sono oltre 610 le adesioni ricevute. Si preannuncia già un grande lavoro da parte della giuria.

Una giuria di eccellenza, ecco alcuni dei membri: Katia Balducci Amministratore Delegato del gruppo Overmarine Effebi produttori con i marchi Mangusta di megayachts ed Effebi imbarcazioni per la Guardia di Finanza, Presidente di Navigo centro servizi per lo sviluppo e l’innovazione della nautica in Toscana; il Capitano di Fregata Alessandro Russo, Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio; Katia Corfini Presidente GoVersilia e manager di area settore nautico, membro del Comitato Future e Technology Wista International; Il Cavalier Alfredo Benedetti Presidente della Fondazione Versiliana; il Cav. Alberto Frugoli, Presidente della Consulta dello Sport di Pietrasanta, Presidente dell’Associazione 116 e fondatore del Nimbus Surfing Club; Ilaria Cipriani scrittrice, critico d’arte ed insegnante, Presidente del Premio Carducci; Matteo Bertetto, fotografo professionista e docente di tecnica fotografica, tra i fondatori di uno dei gruppi più importanti d’Italia “Fotografia Moderna A&M”, Mario Biondi, fotografo paesaggista, ritrattista ed esperto in arte digitale.

In questa edizione, la sezione fotografica e letteraria “ Per mare e per terram “, è rivolta a tutti coloro che amano la terra in cui vivono, che ci siano nati, giunti o che abbiano appena lasciato. Per GoVersilia “la mia terra” è quella in cui ci si sente a casa. Perché se amate il luogo dove vi trovate: raccontarlo è un privilegio. Se poi utilizzate una poesia fatta di luci o di parole non importa. Perché tutti, in un modo o nell’altro, siete poeti. Quello che conta è che lo scatto fotografico, il video, la descrizione e la poesia rientrino nel tema del concorso.

Se poi non siete molto “Social” ovvero se non utilizzate “social-network”, come Facebook od Instagram, esiste anche la possibilità di scrivere versi su carta e depositarli in apposite “cassette postali poetiche”, di cui solo GoVersilia possiede le chiavi. Cassette che verranno sparse sul territorio versiliese. Le poesie verranno pubblicate sui social e le più belle verranno lette ed interpretate da attori teatrali e pubblicate sul gruppo di GoVersilia.

La sezione “Per mare” invece ha il duplice scopo di mostrare la sua bellezza e di sensibilizzare il rispetto per l’ambiente marino. Gli autori potranno scattare immagini del mare, delle onde e delle attività sportive ad esse correlate. In questa edizione saranno premiati anche gli autori che scattano fuori dal territorio versiliese. Basterà inserire oltre all’ashtag #ilmaredinverno anche quello con il nome del luogo dove è stata scattata l’immagine.

Inoltre la sezione dedicata al territorio di Pietrasanta, in collaborazione con il Comune, denominata “Pietrasanta d’inverno” ha lo scopo di promuovere la città dell’arte attraverso gli scatti spontanei di cittadini, turisti e visitatori.

Le immagini dovranno rappresentare secondo l’autore dello scatto il suo modo di vedere il mare e l’entroterra sia in autunno che in inverno. Luoghi che fanno da cornice alla vita di tutti i giorni ma anche a ricordi, storie e viaggi dei partecipanti al concorso. Luoghi per praticare sport acquatici come il surf o la vela, ma anche luoghi per degustare prodotti tipici, luoghi per tutti insomma. Questo e molto altro per vivere 365 giorni l’anno in una visione della destagionalizzazione di Pietrasanta e della Versilia.

Il concorso fa parte del circuito cartoline promosso da GoVersilia. Gli utenti con un semplice click potranno trasformare i loro scatti in cartoline ed inviarle ovunque nel mondo materializzando le loro immagine e le loro poesie.

Buona fortuna a tutti i partecipanti.

Le immagini e poesie dei concorsi fotografici e letterari sono visibili sul gruppo FB GoVersilia.

Per informazioni e modalità di partecipazione www.facebook.com/groups/goversilia