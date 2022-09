Nomine, Luigi Gagliardi è il nuovo direttore del Dipartimento materno infantile

Nato a Milano, il dottor Gagliardi si è laureato in Medicina e Chirurgia alla Statale di Milano e si è specializzato in Pediatria e poi in Biometria a indirizzo epidemiologico sempre a Milano. Ha lavorato negli ospedali di Lecco, e a Niguarda, al Vittore Buzzi e alla Mangiagalli a Milano, prima di arrivare all’ospedale Versilia. In quest’ultima sede è stato anche capo Dipartimento materno infantile dell’allora AUSL 12 Versilia dal 2007 al 2016.