Versilia: “L’oliveto delle monache” all’Agorà di Tonfano, ultimo talk con la Campagna da mare

Quarto appuntamento domenica 12 settembre alle ore 21.00.

“L’oliveto delle monache” all’Agorà di Tonfano. Ultimo appuntamento stagionale con la “Campagna da mare” di Coldiretti con la presentazione in agenda domenica 12 settembre (inizio ore 21.00) del romanzo del giornalista e scrittore, Nunzio Primavera con la partecipazione di Silvia Bosco, coordinatrice nazionale di Donne Impresa Coldiretti. La presentazione si tiene in concomitanza con la Notte del Pontile, la festa che celebra la realizzazione del Pontile, lunga passeggiata sul mare di 380 metri di cui 200 in marem inaugurata nel 2008 e considerata ancora oggi una delle infrastrutture turistiche più importanti a livello nazionale.

Nel suo romanzo, edito da Pendragon, Primavera racconta una storia di emancipazione femminile in Sicilia, nel Messinese, e più in generale dà voce all’imprenditoria rosa, che ha una marcia in più anche in agricoltura. Le donne – lascia intendere l’autore – sanno che per far crescere un’attività bisogna mettersi insieme e puntare su chi è davvero competente: le monache del romanzo e le ragazze che collaborano con loro si affidano alla consulenza della Coldiretti per valorizzare l’antico oliveto e farne un’azienda agricola nella quale produrre ottimo olio e prodotti officinali.

Gli effetti della legge di orientamento che ha rivoluzionato l’agricoltura italiana, la straordinaria ambientazione tra il mare e i monti Peloritani, ma anche la contrapposizione tra la lungimiranza delle imprenditrici e la grettezza della mafia, sono alcuni dei piani di lettura dell’avvincente romanzo firmato da Nunzio Primavera, storico della Coldiretti, profondo conoscitore dell’Italia contadina e grande appassionato della sua terra d’origine, la Sicilia appunto. Conduce Fabrizio Diolaiuti.

I talk show sono organizzati da Coldiretti in collaborazione con la Fondazione Versiliana e Comune di Pietrasanta.