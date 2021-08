Versilia: “Fiori, balconi e matrimoni” all’Agorà di Tonfano

Terzo appuntamento lunedì 23 agosto alle ore 21.15

“Fiori, balconi e matrimoni” all’Agorà di Tonfano. Al terzo appuntamento con la “Campagna da mare”, il talk show esperienziale di Coldiretti in programma lunedì 23 agosto (inizio ore 21.15) nel nuovo spazio culturale di via Versilia a Marina di Pietrasanta si parla di fiori con l’associazione Affi, l’associazione floricoltori e fioristi italiani, degli effetti del Covid sul settore floricolo di cui la Versilia è tra le maggiori aree di produzione ma anche di tendenza con i fiori e le piante più giuste per matrimoni e feste, terrazzi e giardini, innovazione e filiere con alcune delle realtà del territorio più interessanti nel campo del florovivismo.

Ospiti il Presidente di Affi, Cristiano Genovali insieme al vice presidente di Coldiretti Lucca, Ceo Oligea e imprenditrice florovivaistica, Elena Giannini e a Marco Bellè, delegato Giovani Impresa Coldiretti e titolare di un importante garden. Protagonista, dell’esperienza live con dimostrazioni di flower design, Hortus Contemporaneo Flower Creations.

Conduce Fabrizio Diolaiuti.

Chiude il ciclo di appuntamenti di Coldiretti l’incontro in agenda domenica 12 settembre (inizio ore 21.15) dal titolo le “Quattro stagioni a tavola” con Nunzio Primavera autore del romanzo “L’oliveto delle Monache” edito da Pendragon.

I talk show sono organizzati da Coldiretti in collaborazione con la Fondazione Versiliana e Comune di Pietrasanta.

Per informazioni www.lucca.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook @coldirettilucca