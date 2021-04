Versilia, Fantozzi (Fdi): “I balneari hanno bisogno di certezze, è partita la rincorsa all’estate”

“Incontrerò i balneari di Lido di Camaiore che stanno lavorando per riaprire”

Firenze 02/04/2021 – “La Pasqua blindata sarà un bagno di sangue, con un giro di affari milionario sfumato, tutti sono ormai concentrati sulla bella stagione. Presto incontrerò i balneari di Lido di Camaiore che chiedono certezze a Regione e Governo per poter riaprire quanto prima. In questo momento, più di tutto, servono chiarezza e indicazioni certe sulle date di riapertura!” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico.

“Mentre l’anno scorso durante il lockdown non potevano essere fatti i necessari lavori di manutenzione e restyling in vista della riapertura delle spiagge, stavolta c’è il via libera. Politica e istituzioni devono sostenere questo comparto economico fondamentale per la Versilia” esorta Fantozzi.

“Ai grandi sforzi degli stabilimenti balneari, per farsi trovare pronti con l’arrivo della bella stagione, devono corrispondere gli sforzi dei consorzi incaricati e del Comune di Lido di Camaiore per garantire il massimo sforzo per la depurazione delle acque e quindi offrire un mare di qualità, un mare a 5 stelle” chiede il Consigliere regionale di Fdi.